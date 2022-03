Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz fait l’unanimité à l’ASSE !

Publié le 7 mars 2022 à 5h15 par T.M.

Arrivé en cours de saison sur le banc de l’ASSE, Pascal Dupraz n’aura pas mis longtemps avant de se faire adopter par son vestiaire.

Pour l’ASSE, le changement était nécéssaire. Alors que les Verts occupaient la dernière place de Ligue 1, le choix a été fait de remercier Claude Puel et de nommer à sa place, Pascal Dupraz. Le défi était alors de taille pour l’ancien entraîneur de Toulouse, qui a reçu pour mission pour maintenir l’ASSE dans l’élite. Et jusqu’à présent, Dupraz a réussi à inverser la tendance, donnant des motifs d’espoir dans le Forez. Il faut dire que le vestiaire stéphanois a rapidement accroché.

« Il donne beaucoup d’amour »