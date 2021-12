Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin se livre sur son grand retour chez les Verts !

Publié le 23 décembre 2021 à 0h30 par D.M.

Ancien capitaine de l'ASSE, Loïc Perrin occupe, aujourd'hui, le rôle de coordinateur sportif. Le dirigeant est revenu sur sa place au sein du club stéphanois.

Afin de remettre l’ASSE sur pied, les dirigeants stéphanois ont décidé de faire appel à un ancien du club. Un temps capitaine des Verts , Loïc Perrin a fait son grand retour dans l’équipe du Forez, mais pas en tant que joueur. L’ancien international français a été nommé coordinateur sportif de l’ASSE. Perrin n’a pas chômé ces derniers jours et a travaillé en étroite collaboration avec Jean-François Soucasse, président exécutif des Verts , notamment sur la succession de Claude Puel et sur le prochain mercato hivernal.

« L’objectif c'est d'apporter de la confiance à nos joueurs car on a des bons joueurs »