Mercato - ASSE : Loïc Perrin bientôt de retour à l'ASSE ? Il répond !

Publié le 26 février 2021 à 22h45 par La rédaction

À la retraite depuis moins d'un an, Loïc Perrin pourrait faire son retour à l'ASSE, dans un rôle évidemment bien différent. Une reconversion de nouveau évoquée par l'ancien joueur des Verts.

L'été dernier, Loïc Perrin a décidé de raccrocher les crampons et de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Lui qui a passé 17 années sous le maillot de l'AS Saint-Étienne et qui est devenu l'un des défenseurs les plus emblématiques du club, s'est reconverti en consultant pour Téléfoot La Chaîne . Une aventure qui a récemment pris fin, mais Loïc Perrin ne se laisse pas abattre et il sait qu'il va avoir d'autres opportunités de rebondir, que ce soit sur les plateaux de télévision ou au sein de l'ASSE. Car oui, cette histoire d'amour avec son club formateur est loin d'être terminée, comme il a eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises.

« Cette possibilité de reconversion à l’ASSE, c’était prévu. On verra si on trouve un accord »