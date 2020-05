Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'incroyable stratégie de Claude Puel avec Yann M'Vila !

Publié le 22 mai 2020 à 12h15 par A.M.

Bien qu'il fasse partie des joueurs mis sur le marché par l'AS Saint-Etienne, Yann M'Vila pourrait avoir du mal à trouver une porte de sortie. Par conséquent, Claude Puel pourrait envisager de le conserver et de le convertir en défenseur central.

Cet été, la priorité de l'AS Saint-Etienne sera de vendre. Désireux d'équilibrer ses comptes, le club du Forez aurait même d'ores et déjà dressé une liste de sept joueurs susceptibles de partir : Ryad Boudebouz, Loïs Diony, Yann M'Vila, Wahbi Khazri, Timothée Kolodziejczak, Sergi Palencia et Miguel Trauco. Malgré tout, il faudra trouver preneur, ce qui est encore loin d'être gagné. Et pour cause ce sont des joueurs qui possèdent de gros salaires et qui sortent d'une saison plus que décevante. Par conséquent, l'hypothèse que certains joueurs de cette liste d'indésirables ne trouvent pas de porte de sortie est réelle. Une situation qui pousse Claude Puel à tout anticiper en préparant des plans B.

M'Vila conservé... pour jouer défenseur central ?