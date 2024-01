Mercato - ASSE : Les Verts bouclent un retour, il hallucine

La rédaction

L'ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi. Les deux renforts stéphanois, Irvin Cardona et Yvann Maçon, ont été titularisés par Olivier Dall'Oglio. Et à la grande surprise de l'entraîneur, le latéral droit, revenu d'un prêt à Maccabi Tel-Aviv, est déjà en très grande forme. Maçon a disputé l'intégralité de la rencontre et ne semble pas à court de rythme.

L'ASSE n'est pas parvenue à obtenir les trois points ce samedi après-midi. Sur sa pelouse, le club stéphanois n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Laval (0-0). Après la rencontre, Olivier Dall'Oglio était forcément frustré.

Mercato - ASSE : Les Verts préparent cinq transferts ! https://t.co/5eWPdEePFb pic.twitter.com/EcKWMPr82s — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

« Il y a de la frustration »

« Il y a de la frustration. On n'a pas réussi à se créer d'occasions, cela a été stérile. On remonte le ballon lentement, on ne trouve pas de solutions, de profondeur. Les joueurs ont été vaillants, mais il va falloir autre chose » a déclaré l'entraîneur de l'ASSE.

Maçon, la grande satisfaction