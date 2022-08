Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Les discussions continuent pour ce joueur de Ligue 1

Publié le 24 août 2022 à 23h10 par La rédaction

Après un début de saison catastrophique et une lourde défaite 6-0 face au Havre le week-end dernier, l’AS Saint-Étienne veut encore renforcer son effectif. Laurent Batlles souhaiterait notamment recruter au milieu de terrain et aimerait retrouver l’un de ses anciens joueurs : Florian Tardieu. Le joueur serait même déjà d’accord personnellement avec l’ASSE.

Avec aucune victoire et une humiliation le week-end dernier face au Havre 6-0, l’AS Saint-Étienne doit continuer à se renforcer. Alors que le mercato se termine dans une semaine, Laurent Batlles souhaiterait une recrue par ligne et une piste au milieu de terrain pourrait se concrétiser d’ici-là.

Florian Tardieu intéresse l’ASSE

Dans l’optique de renforcer son effectif, Laurent Batlles souhaiterait la venue d’un de ses anciens joueurs. Comme l’annonçait En Vert Et Contre Tous , l’entraîneur des Verts ciblerait Florian Tardieu. Le capitaine troyen serait même d’accord pour rejoindre l’ASSE.

Des discussions encore en cours