Mercato - PSG : Le départ de cet indésirable se précise

Publié le 24 août 2022 à 21h35 par La rédaction

Lancé en pleine opération dégraissage, Luis Campos travaillerait sans relâche afin de trouver une porte de sortie pour plusieurs joueurs indésirables au sein de l’effectif du PSG. Parmi eux, on retrouverait notamment Mauro Icardi. Après plusieurs semaines de galère dans ce dossier, l’international argentin verrait cependant son départ se préciser peu à peu…

Le mercato de Mauro Icardi pourrait bien s’animer. En effet, l’attaquant argentin fait partie de la liste des indésirables au Paris Saint-Germain, aux côtés notamment d’Abdou Diallo, Idrissa Gueye ou encore Leandro Paredes. Luis Campos serait en train de travailler en interne afin de trouver une porte de sortie à son buteur, et plusieurs pistes avaient été évoquées ces dernières semaines. Si son départ avait pris du plomb dans l’aile, il semble désormais se préciser…

Galatasaray de plus en plus chaud ?

Ainsi, comme révélé par FootMercato , le club turc de Galatasaray serait très intéressé à l’idée de faire venir Mauro Icardi. En effet, l’international argentin du PSG plairait beaucoup au club turc, qui aurait formulé une première offre de prêt. Luis Campos, qui était conseiller du club stambouliote pendant quelques mois, serait actuellement en train de négocier afin de discuter de l’inclusion, ou non, d’une option d’achat dans le deal. Les discussions avanceraient bien entre les deux parties.

Mauro Icardi OK pour partir

Par ailleurs, l’Équipe confirmait ce mercredi cette information, ajoutant que Mauro Icardi aurait d’ores et déjà donné son accord afin de quitter le PSG. L’international argentin aurait en effet validé, sur le principe, la piste Galatasaray. Les deux clubs seraient donc en négociations pour boucler ce dossier avant la fin du mercato. Une aubaine pour Paris, alors que les dirigeants souhaiteraient toujours faire venir un dernier attaquant avant la fermeture de la fenêtre des transferts.

