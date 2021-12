Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’ASSE se saborde pour la succession de Puel…

Publié le 11 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Pour le moment, l’ASSE n’arrive pas à trouver le successeur de Claude Puel. Et les Verts pourraient ne s’en prendre qu’à eux mêmes. Explications.

L’ASSE s’est donc séparée de Claude Puel. Désormais, les Verts se cherchent un nouvel entraîneur, tandis que Julien Sablé va assurer l’intérim ce samedi contre Reims. Et si les Stéphanois espéreraient régler cette quête rapidement, cela n’est pas le cas. Trouver le successeur de Puel est finalement plus compliqué que prévu. Il faut dire que trouver un accord avec un nouvel entraîneur n’est pas simple…

Des conditions qui ne conviennent pas à tout le monde !

Alors que l’ASSE se cherche donc un nouvel entraîneur, chacun a visiblement ses exigences. Chez les Verts, on n’offrirait notamment qu’un contrat de 6 moins ainsi qu’un faible salaire, assorti d’une prime importante en cas de maintien. Des conditions qui n’auraient pas vraiment plu à David Guion, qui s’est retiré de la course, d’autant plus qu’il n’avait aucune garantie concernant le recrutement hivernal. De son côté, Pascal Dupraz ne fait de son cas une histoire d’argent. En revanche, il pourrait réclamer de venir avec un adjoint, ce qui pourrait bloquer du côté de l’ASSE. Il va donc falloir faire des efforts d’un côté ou de l’autre…