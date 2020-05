Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’annonce de Palencia sur son avenir

Publié le 7 mai 2020 à 20h20 par J.-G.D.

Annoncé comme un candidat au départ lors du prochain mercato estival, Sergi Palencia, défenseur de l’ASSE, désire se faire une place de choix dans le groupe de Claude Puel.