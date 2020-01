Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un attaquant recruté cet hiver ? La réponse de Claude Puel

Publié le 19 janvier 2020 à 20h00 par J.-G.D.

Désormais orphelin de Robert Beric, Claude Puel, entraîneur de l’ASSE, en remet une couche sur le renfort d’un nouvel attaquant cet hiver.

Officiellement transféré au Chicago Fire, franchise de MLS, Robert Beric laisse donc une place vide au poste d’avant-centre. Les dirigeants de l’ASSE pourraient également se séparer de Loïs Diony. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo attendraient une offre de Turquie pour leur attaquant, peu en vue depuis son arrivée en 2017, comme vous l'annonce Le 10 Sport en exclusivité. Deux départs que les Verts devront obligatoirement combler, soit lors de ce mercato hivernal ou au terme de la saison. Et Claude Puel répond à nouveau aux questions sur l'éventuelle arrivée d'un n°9 d'ici le 31 janvier.

« On verra s’il nous est possible d’avancer. Je suis dans l’expectative »