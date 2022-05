Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La mise au point de cet attaquant de Dupraz sur son avenir !

Publié le 7 mai 2022 à 13h10 par Amadou Diawara

En difficulté lors de la première partie de saison à l'ASSE, Jean-Philippe Krasso a été prêté à l'AC Ajaccio cet hiver. Interrogé sur son avenir, l'attaquant de 24 ans a fait passer un message clair.

A la peine en première partie de saison, à l'instar de l'ASSE, Jean-Philippe Krasso est allé voir ailleurs pour se relancer. En effet, l'attaquant de 24 ans s'est engagé en faveur de l'AC Ajaccio cet hiver sous la forme d'un prêt. Supposé retrouver l'ASSE à l'issue de cet exercice 2021-2022, Jean-Philippe Krasso a affiché une volonté forte quant à son avenir.

«Je me sens prêt à jouer en Ligue 1 la saison prochaine»