Mercato - ASSE : La confidence de Claude Puel sur les raisons d’un gros flop !

Publié le 24 avril 2021 à 1h30 par Th.B.

N’ayant effectué qu’une saison à l’ASSE, Franck Honorat a retrouvé du poil de la bête à Brest au cours de cet exercice. Claude Puel a expliqué les raisons du départ de l’ancien vert.

Recruté en 2018 puis prêté dans la foulée à Clermont Foot, Franck Honorat n’a pas vécu l’expérience escomptée dans le Forez. En effet, avant la nomination de Claude Puel à la tête de l’effectif de l’ASSE, Honorat n’avait pas arboré la tunique des Verts jusqu’au mois de novembre 2019. Malgré quelques apparitions avec le technicien qui l’avait lancé dans le bain professionnel, Franck Honorat a coupé court à son aventure stéphanoise et a troqué la tunique de l’ASSE pour celle du Stade Brestois l’été dernier. Alors qu’il revient fort avec les Bretons, Claude Puel s’est livré sur les raisons du départ de l’ailier de Brest.

« Il ne se sentait pas bien et avait une grosse volonté de partir »