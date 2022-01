Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Incroyable rebondissement dans le feuilleton Mateta !

Publié le 28 janvier 2022 à 11h10 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de l'ASSE, Jean-Philippe Mateta va finalement être transféré définitivement à Crystal Palace qui va lever l'option d'achat de l'ancien Lyonnais.

Cet hiver, la quête d'un avant-centre pour l'ASSE est bien compliquée. En effet, les Verts multiplient les pistes avant de trouver leur buteur, en vain jusque-là. Et pourtant, le club du Forez est passé proche de faire venir Jean-Philippe Mateta, prêté à Crystal Palace par Mayence. Les trois clubs avaient même trouvé un accord, mais les Eagles voulaient trouver son successeur avec de lâcher l'ancien attaquant de l'OL, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Une quête restée vaine.

Crystal Palace va finalement lever l'option d'achat de Mateta