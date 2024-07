Mercato - ASSE : Il vend la mèche pour le transfert d’un attaquant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour l'ASSE, il faut bâtir une équipe présentant le niveau pour la Ligue 1. Depuis le début du mercato, le club stéphanois a officialisé les arrivées de Yunis Abdelhamid, Ben Old et Zuriko Davitashvili. Ce n'est pas terminé puisque les Verts travaillent sur l'arrivée d'un attaquant, Andréas Hountondji. Entraîneur du SM de Caen, Nicolas Seube a confirmé la nouvelle.

Passé sous pavillon canadien, l’ASSE profite de ce mercato pour renouveler son effectif. Le but étant de renforcer ce groupe avec des joueurs confirmés, mais aussi avec de jeunes espoirs du football comme Ben Old ou encore Zuriko Davitashvili. Et un autre attaquant prolifique serait ciblé par la formation stéphanoise.

L'ASSE vise un buteur de Ligue 2

Il y a quelques jours, L’Equipe révélait un intérêt de l’ASSE pour Andréas Houtondji, qui appartient au Stade Malherbe de Caen, mais qui a tapé dans l'œil des Verts lors de son prêt à Rodez. Auteur de 16 buts et 7 passes décisives, l’attaquant devrait bien changer d’air comme l’a confirmé son entraîneur Nicolas Seube.

Seube confirme des négociations

« Il y a des négociations autour d’Andreas (Hountondji) et Alex (Mendy), ce ne sont pas les seuls joueurs concernés. Quand il y a des enjeux économiques majeurs, on ne peut pas prendre de risques, pour ne pas risquer de blessures inutiles. Sur le plan sportif, évidemment que j’aimerais garder ces joueurs-là mais le club a besoin de finances » a déclaré le coach de Caen dans les colonnes de Ouest-France.