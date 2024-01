Mercato - ASSE : Il boucle deux transferts à Saint-Étienne et annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'objectif principal de l'ASSE cet hiver était de se renforcer dans le secteur offensif. Une priorité devenue encore plus concrète avec le départ de Gaëtan Charbonnier et la grave blessure de Stéphane Diarra. Dans cette optique, les Verts ont obtenu les prêts d’Irvin Cardona puis de Nathanaël Mbuku, qui débarquent tous les deux d'Augsbourg. Marinko Jurendic, le directeur sportif du club allemand justifie d'ailleurs cette double transaction.

«Nathanaël doit accumuler un maximum de minutes de jeu à Saint-Étienne»

« Nous sommes convaincus des capacités de Nathanaël et de son potentiel. Cependant, en raison de la concurrence au sein de l'effectif, nous pensons qu'un prêt est judicieux à l'heure actuelle. Nathanaël doit accumuler un maximum de minutes de jeu à Saint-Étienne et continuer à se développer afin de revenir plus fort à Augsbourg l'été prochain », assure-t-il sur le site officiel du club allemand, avant d’évoquer le cas d’Irvin Cardona.

«Le prêt à Saint-Étienne est une très bonne opportunité»