Mercato - ASSE : Gros coup de froid pour le prochain renfort de Puel ?

Publié le 19 février 2020 à 17h30 par A.M.

En quête du successeur de David Wantier pour occuper le poste de directeur de la cellule de recrutement, l’ASSE pourrait connaître un coup dur avec Gérard Bonneau, priorité de Claude Puel.

La crise couve à l’AS Saint-Étienne. Seizièmes de Ligue 1 après avoir enchainé quatre défaites de rang, les Verts sont en grande difficulté sportive. Et en interne, les premières conséquences se font sentir. Ainsi, l’ASSE aurait décidé de se séparer de David Wantier, directeur de la cellule de recrutement. Xavier Thuilot, directeur général, et Claude Puel sont donc en quête de son successeur. Et le favori se nomme Gérard Bonneau.

Bonneau ne serait pas très emballé pour rejoindre l’ASSE