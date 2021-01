Mercato - ASSE : Enorme danger pour Puel avec Todibo !

Foot - Mercato - ASSE

A la peine au Benfica, Jean-Clair Todibo pourrait être prêté ailleurs durant ce mois de janvier. Disposée à profiter de l'aubaine, l'ASSE pourrait toutefois se faire devancer par la concurrence.

Prêté l'été dernier au Benfica, Jean-Clair Todibo est en grande difficulté dans le club lusitanien. Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, le défenseur de 21 ans pourrait revenir au Barça avant de rejoindre un nouveau club pour la deuxième partie de saison. En quête d'un renfort pour son arrière garde, l'ASSE voudrait profiter de la situation pour récupérer Jean-Clair Todibo cet hiver. Toutefois, Claude Puel pourrait avoir beaucoup de mal à boucler ce dossier, puisque la concurrence serait rude. En effet, le défenseur du Barça serait suivi de près par l'OGC Nice, Parme, Benevento et la Lazio. D'ailleurs, les Biancocelesti auraient déjà lancé les grandes manoeuvres pour rafler la mise.

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter ce dimanche, la Lazio serait passée à l'action pour Jean-Clair Todibo. Comme l'a fait savoir le journaliste italien, Claudio Lotito aurait ouvert les discussions pour le recrutement du défenseur du FC Barcelone. Claude Puel, le coach de l'ASSE, pourrait donc voir le président des Biancocelesti lui griller la priorité pour Jean-Clair Todibo.

