Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Enorme coup de tonnerre dans ce dossier brûlant de Puel !

Publié le 3 janvier 2021 à 9h30 par A.M.

En quête d'un attaquant, l'ASSE a jeté son dévolu sur Mostafa Mohamed. Et alors que ce dossier semblait proche de son dénouement, Zamalek a fait machine arrière pour son joueur, préférant attendre l'été prochain pour le vendre dans l'espoir de voir sa cote s'envoler.

Les priorités hivernale de l'ASSE sont très claires. Claude Puel souhait recruter un défenseur central, mais également un avant-centre. Il faut dire que le secteur offensif des Verts a affiché ses limites lors de la première partie de saison, Jean-Philippe Krasso et Charles Abi étant encore un peu tendres pour le haut niveau. Par conséquent, le club du Forez travaille déjà d'arrache-pied afin de dénicher la perle rare. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule de recrutement de l'ASSE, s'est récemment rendu en Egypte afin de négocier avec Zamalek le transfert de Mostafa Mohamed. Ces derniers jours, l'optimisme était d'ailleurs de rigueur dans ce dossier, le club du Caire ayant visiblement cédé aux exigences de son attaquant, parti au clash pour partir cet hiver.

Zamalek change d'avis pour Mostafa Mohamed