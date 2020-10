Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Daniel Riolo valide une décision radicale de Claude Puel !

Publié le 30 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Claude Puel a rapidement décidé de se séparer de plusieurs cadres cet été, Daniel Riolo valide totalement ce choix de l'entraineur de l'ASSE.

Arrivé au poste d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne il y a un an, Claude Puel a souhaité mener une petite révolution cet été au sein de son effectif. L'objectif du technicien français était de se séparer de certains cadres du vestiaire pour des raisons économiques, compte tenu de leurs salaires importants, mais également sportives suite au rendement de certains d'entre eux. Ainsi, Yann M'Vila, Yohan Cabaye ou encore Loïc Perrin sont partis tandis que Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri ont été poussés au départ. Des choix que comprend Daniel Riolo.

Riolo comprend le coup de balai de Puel