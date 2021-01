Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel sur le départ ? La réponse !

Publié le 26 janvier 2021 à 20h00 par T.M.

Alors que la situation est critique du côté de l’ASSE, il ne faudrait pas s’attendre à voir Claude Puel quitter le bateau avant la fin de la saison. Explications.

Dimanche, l’ASSE a connu une terrible humiliation en s’inclinant lourdement à domicile lors du derby face à l’OL (0-5). Dans le Forez, cela fait maintenant plusieurs mois que plus rien ne va. Sur le banc de touche, Claude Puel n’arrive pas à trouver la solution pour inverser la tendance et remettre les Verts sur le chemin de la victoire. Forcément, l’entraîneur de l’ASSE se retrouve en première ligne face aux critiques et alors que Puel est sous contrat jusqu’en 2022, les rumeurs se multiplient également concernant son avenir et un possible départ prochainement. Néanmoins, à en croire les informations de L’Equipe , ce scénario serait à écarter.

Puel restera au moins jusqu’à la fin de la saison

Sur le banc de l’ASSE, Claude Puel devrait bel et bien y rester pour le moment. En effet, comme l’explique le quotidien sportif, pour des raisons d’éthique et d’image, l’entraîneur des Verts n’aurait pas prévu de démissionner. Mais l’ASSE pourrait-elle le licencier ? Cela serait également impossible, surtout pour des raisons financières puisque le club stéphanois n’aurait pas les moyens pour cela. De plus, se séparer de Claude Puel signifierait devoir lui trouver un remplaçant et les options ne seraient pas nombreuses, notamment en interne. Par conséquent, au moins jusqu’à la fin de la saison, l’entraîneur de 59 ans restera sur le banc des Verts.