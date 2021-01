Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Pierre Ménès tacle Claude Puel après la «boucherie» dans le derby !

Publié le 26 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Largement handicapé par des blessures, l'ASSE a sombré contre l'OL dans le derby (0-5). Et Pierre Ménès pointe du doigt certains choix de Claude Puel.

Comme les Stéphanois pouvaient le craindre, l'ASSE s'est très lourdement inclinée dans le derby contre l'OL (0-5). Largement handicapé par les cas de Covid dans son effectif, le club du Forez n'a pas pu rivaliser face à son ennemi héréditaire. Malgré tout, Pierre Ménès regrette, qu'en plus des nombreux absents, Claude Puel ait décidé de laisser plusieurs cadres sur le banc au coup d'envoi à l'image de Denis Bouanga, Adil Aouchiche, Arnaud Nordin ou encore Ryad Boudebouz.

«Pourquoi le banc de touche était-il plus alléchant que l’équipe alignée ?»