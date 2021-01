Foot - ASSE

ASSE - Polémique : Robert Beric règle ses comptes avec Claude Puel !

Publié le 24 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

A l’instar de Stéphane Ruffier, Robert Beric a lui aussi fait les frais de l’arrivée de Claude Puel à l’ASSE. Le Slovène a d’ailleurs réglé ses comptes avec son ancien entraîneur.

A 29 ans, Robert Beric retrouve aujourd’hui le sourire en MLS. En effet, au Chicago Fire, le Slovène enchaine les buts, ce qui le change de son passage à l’ASSE. En effet, transféré en 2015 chez les Verts, l’attaquant a éprouvé de grosses difficultés à se faire une place dans le Forez. Et finalement, pour Beric, l’aventure s’est terminée une fois Claude Puel arrivé sur le banc de l’ASSE. Entre les deux hommes, le courant n’est pas passé.

« Ce n’est pas mon coach préféré »