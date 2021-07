Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s’enflamme pour sa première recrue estivale !

Publié le 21 juillet 2021 à 22h10 par T.M.

Alors qu’on pensait que Romain Hamouma allait rejoindre une nouvelle écurie en Ligue 1, il a finalement paraphé un nouveau contrat d’un an avec l’ASSE. Pour le plus grand bonheur de Claude Puel.

Ce mercredi soir, l’ASSE a surpris tout le monde. En effet, les Verts ont annoncé la prolongation d’un an de Romain Hamouma. Alors que l’attaquant était libre depuis le 1er juillet dernier, son nom était évoqué du côté de nombreux clubs de Ligue 1, à l’instar de Troyes, Nice et Brest. Mais comme le10sport.com vous l’a révélé, Hamouma a décliné ces propositions pour continuer son aventure avec l’ASSE.

« Il va nous apporter ses qualités techniques, son expérience et sa détermination »