Mercato - ASSE : Claude Puel est fixé pour ce renfort hivernal !

Publié le 4 janvier 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que l’ASSE aimerait enregistrer l’arrivée de Mostafa Mohamed pour renforcer son attaque, l’écurie entrainée par Claude Puel va devoir revoir son offre à la hausse si elle entend bien enrôler l’attaquant égyptien.

Après une première partie de saison 2020/2021 décevante, l’ASSE entend redresser la barre au cours des prochains mois, et cela passera par un renforcement de l’effectif. De ce fait, les Verts souhaiteraient se renforcer en défense ainsi qu’en attaque. Concernant son secteur offensif, l’AS Saint-Etienne a jeté son dévolu sur Mostafa Mohamed, comme le10sport.com vous l’a révélé. Toutefois, alors qu’une offre de 4 M€ a été formulée pour l’attaquant égyptien qui souhaiterait vivement quitter Zamalek, cette somme ne semble pas convenir à l’écurie du Caire, qui attend plus pour laisser partir son joueur de 23 ans. C’est du moins le message qu’a fait passer le porte parole du club ce dimanche.

« Nous accepterons de le vendre à 6 M€ »