Mercato - ASSE : Claude Puel envoie un message clair sur son avenir !

Publié le 3 novembre 2021 à 2h30 par A.M.

Malgré la situation délicate dans laquelle se trouve l'ASSE, Claude Puel n'a aucune intention de rendre les armes.

Depuis le début de saison, l'ASSE traverse une période délicate puisque les Verts sont lanternes rouges de Ligue 1 avec seulement 6 points en 12 rencontres et aucune victoire. Par conséquent, Claude Puel est plus que jamais sur la sellette, mais l'ancien manager de Leicester ne compte rien lâcher.

Puel ne lâchera rien