Mercato - ASSE : Cette annonce fracassante sur l’avenir de Ruffier !

Publié le 14 janvier 2021 à 1h15 par T.M.

Remercié il y a quelques jours par l’ASSE, Stéphane Ruffier en aurait bien terminé avec le football professionnel.

Finalement, l’histoire entre l’ASSE et Stéphane Ruffier se sera terminée sur un point noir. Gardien emblématique des Verts, le Français était en froid depuis plusieurs mois avec Claude Puel. Un conflit que les Verts ont finalement réglé en se séparant de Ruffier, à qui il restait encore 6 mois de contrat. L’aventure à l’ASSE est donc terminée pour le gardien de 34 ans et la question de son avenir s’est immédiatement posée. Ce mercredi, il a d’ailleurs été annoncé que Stéphane Ruffier allait devenir éducateur à l’Aviron Bayonnais. Un nouveau chapitre qui acte visiblement la fin de joueur professionnel.

« Il n’a pas l’intention de reprendre d’activité dans le football professionnel »