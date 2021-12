Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces nouvelles révélations de taille sur le départ de Puel !

Publié le 5 décembre 2021 à 20h10 par D.M.

Les dirigeants de l'ASSE avaient prévu de se séparer de Claude Puel en cas de nouvelle défaite en championnat. Et ils ont tenu leurs promesses puisque le technicien a été mis à pied après la déroute face à Rennes.

Entre l’ASSE et Claude Puel c’est terminé ! Battu lourdement par Rennes ce dimanche (0-5), le club stéphanois pointe à la dernière place au classement du championnat. La situation devient alarmante et les dirigeants n’ont eu d’autres choix que de se séparer du technicien. RMC Sport, le Progrès ou encore L’Equipe ont annoncé la mise à pied de Claude Puel, qui devrait être remplacé par Pascal Dupraz. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, l’arrivée de l’ancien coach du TFC et de Caen est quasiment actée.

Les dirigeants n'ont pas apprécié les propos de Puel