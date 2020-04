Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce joueur qui pourrait sauver l’été des Verts !

Publié le 29 avril 2020 à 4h30 par T.M.

L’ASSE subit actuellement de plein fouet les répercussions financières du coronavirus. Un problème qui pourrait toutefois être résolu en se séparent de certains joueurs.

Le Premier ministre l’a annoncé ce mardi, la saison de Ligue 1 ne reprendra pas. Une décision importante qui ne sera pas sans conséquence pour les finances des clubs. Déjà bien atteintes financièrement, les équipes de Ligue 1 vont perdre encore plus d’argent. Pour renflouer les caisses, il va donc falloir trouver des solutions et notamment vendre ses joueurs à forte valeur marchande. Un scénario qui concerne l’OM, mais aussi l’ASSE. En difficulté financière, les Verts doivent surmonter cette épreuve et la solution pourrait bien se nommer Denis Bouanga.

Une belle plus-value

Recruté pour un peu plus de 4M€ l’été dernier, Denis Bouanga pourrait faire un bien fou aux finances de l’ASSE. Comme l’a expliqué Mohamed Bouhafsi, le LOSC et Rennes seraient intéressés par le joueur de Claude Puel. Avec les performances du Gabonais réalisées cette saison, une belle vente pourrait donc être à prévoir. D’ailleurs, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, bien que l’entraîneur de l’ASSE compte sur Bouanga, une vente n’est pas à exclure, surtout en cas de grosse offre en cette période compliquée.