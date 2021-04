Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo tente un gros coup à 50M€ !

Publié le 6 avril 2021 à 1h15 par B.C.

Alors que l’ASSE ne serait pas opposée à l’arrivée d’un nouvel investisseur, un intéressé serait disposé à injecter 50M€ au sein du club stéphanois, et les discussions seraient déjà en cours.

Comme à l’OM, les rumeurs de ventes s’enchaînent du côté de l’ASSE. Comme vous l’a récemment annonce le10sport.com, un investisseur chinois, basé en Europe et disposant a priori d’une grosse surface financière, aurait manifesté son intérêt pour mettre la main sur le club. Plus récemment, c’est Laurent Roussey qui a annoncé être porteur d’un projet de rachat avec Jacques Pauly. La fin de l’ère Romeyer-Caïazzo pourrait donc approcher, d’autant que Gaël Perdriau, maire de la ville, a clairement indiqué dans un entretien accordé à But que l’ASSE avait « besoin d’un nouveau souffle », avec ou sans les deux présidents.

Un investisseur prêt à injecter 50M€ ?