Mercato - ASSE : Ça s’annonce mal pour ce dossier chaud de Puel !

Publié le 20 avril 2021 à 0h30 par La rédaction

Depuis quelques temps, l’ASSE lutte pour conserver Aïmen Moueffek en vue de la saison prochaine. Mais le joueur, visiblement déçu de son temps de jeu, refuserait de prolonger son contrat. Et pour ne pas arranger les affaires de Claude Puel, il serait courtisé par plusieurs clubs européens.

Alors que l’ASSE devrait obtenir les prolongations de certains joueurs très prochainement (Adil Aouchiche, Etienne Green, Saidou Sow), le club stéphanois lutte pour en conserver d’autres. Possédant une belle côte sur le marché des transferts, Aïmen Moueffek est annoncé sur le départ depuis quelques temps. Le latéral droit de 20 ans pourrait donc faire ses valises cet été, alors que son contrat arrive à expiration en juin 2022. Pourtant, ce n'est pas la volonté qui manque côté stéphanois d’allonger son bail Toutefois, le joueur, lui, serait toujours catégorique à ce sujet.

Moueffek courtisé et déçu de son temps de jeu