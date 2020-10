Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça pourrait encore bouger à l’ASSE !

Publié le 18 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

N’ayant finalement pas pu accueillir M’Baye Niang en tant que joker à l’ASSE, Claude Puel n’a pas fermé la porte à un futur mouvement.

Malgré la fermeture du marché des transferts, les clubs français ont encore la possibilité de se renforcer à condition de se tourner vers des joueurs libres ou un joueur qui évolue actuellement en France. Un joker que l’ASSE aurait très bien utiliser avec M’Baye Niang. En effet, pendant plusieurs jours, l’attaquant de Rennes était annoncé proche des Verts, mais l’affaire a finalement capité. Le Sénégalais est donc resté en Bretagne et Claude Puel a dû faire une croix sur ce renfort. Mais ce n’est pas dit que l’entraîneur de l’ASSE en reste là.

Un joker pour l’ASSE ?