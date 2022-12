Mercato - ASSE : Batlles reçoit une terrible réponse pour le «nouveau Ribéry»

Arthur Montagne

Du haut de ses 22 ans, Amine Boutrah a réalisé une première partie de saison très intéressante en National. Auteur de 7 buts, l'attaquant de Concarneau contribue largement à l'excellent parcours de son club, actuellement leader du championnat. Des prestations qui ne passent pas inaperçues puisque de nombreux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 le suivent de près. Mais du côté du club breton, on écarte catégoriquement l'idée d'une vente cet hiver.

Reléguée en Ligue 2 la saison dernière, l'ASSE espérait bien remonter le plus rapidement possible. Mais ce projet a clairement pris du plomb dans l'aile compte tenu du fait que les Verts sont lanternes rouges et se battent donc pour leur maintien en L2 et éviter une nouvelle relégation. Dans cette optique, l'ASSE devrait se montrer active sur le mercato cet hiver puisque le recrutement d'un attaquant est notamment attendu.

EXCLU @le10sport : Bordeaux se mêle à la bataille pour Amine Boutrah (Concarneau)▶️ Très beau dossier pour l’été 2023 puisque le joueur arrive en fin de contrat…▶️ ASSE et Montpellier sur le coup aussihttps://t.co/qcRRTo6sdE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 29, 2022

L'ASSE se lance dans une énorme bataille pour Amine Boutrah

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE s'intéresse notamment à Amine Boutrah (22 ans), révélation de la première partie de saison en National. L'attaquant de Concarneau, dont le profil n'est pas sans rappeler un certain Franck Ribéry, a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 12 apparitions en championnat, contribuant ainsi largement à la première place de son club à mi-saison. Mais ses prestations ne passent pas inaperçues et l'ASSE est loin d'être le seul club dans le coup. Toujours selon nos informations, Bordeaux et Montpellier sont également très également très intéressés par Amine Boutrah dont le contrat court jusqu'en juin prochain.

Concarneau calme tout le monde