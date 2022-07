Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ancien protégé de Batlles ouvre la porte à l'ASSE

Publié le 10 juillet 2022 à 13h45 par Hugo Ferreira

Formé à l’AS Saint-Étienne, Dylan Saint-Louis n’a jamais réellement eu sa chance sous le maillot des Verts. En effet, celui-ci n’est apparu qu’à 5 reprises. Toutefois, il a déjà pu côtoyer Laurent Batlles dans le Forez, ainsi qu’à l’ESTAC. A 27 ans, l’attaquant n’exclut pas la possibilité de faire son retour à l'ASSE, bien que cela soit compliqué...

Le mercato estival de l’AS Saint-Étienne est déjà très mouvementé. En effet, Pascal Dupraz a été remercié et Laurent Batlles a pris sa place, mais c’est au sein de l’effectif qu’il y a eu le plus de changements. Certains joueurs sont effectivement partis afin de retrouver l’élite, comme Wahbi Khazri, Arnaud Nordin ou encore Romain Hamouma, et des arrivées ont déjà été enregistrées, avec Jimmy Giraudon, Anthony Briançon et Dylan Chambost. Ce dernier fait son retour chez les Verts , et un autre élément passé par l’ASSE n’exclut pas de revenir, bien que cela n’arrivera pas tout de suite.

« Je ne peux pas dire que c’est impossible que je revienne à Sainté »

Dans une interview accordée à Poteaux Carrés , Dylan Saint-Louis a évoqué un retour à l’ASSE, ce qui semble pour le moment compliqué pour des raisons financières : « Même si aujourd’hui ce n’est pas d’actualité, je ne peux pas dire que c’est impossible que je revienne à Sainté. Je m’entends très bien avec le coach, je l’apprécie beaucoup, il y a beaucoup de points qui font que j’ai des envies. Après, il y a aussi la réalité financière. On ne va pas se le cacher, ça rentre en ligne de compte. C’est très compliqué de refuser certaines choses, c’est forcément un des points qui a pesé dans mon choix de rejoindre Hatayspor. »

Saint-Louis a déjà côtoyé Batlles

S’il n’a disputé que 5 matchs sous le maillot de l’AS Saint-Étienne, Dylan Saint-Louis a tout de même déjà évolué sous les ordres de Laurent Batlles. En effet, l’attaquant l’a connu alors qu’il faisait partie du staff de Christophe Galtier dans le Forez, et a été sous ses ordres à l’ESTAC durant la saison 2020/2021, où il avait inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en 38 rencontres de Ligue 2.