Mercato - ASSE : Batlles a identifié son prochain transfert

En pleine galère cette saison, l'ASSE est actuellement lanterne rouge de Ligue 2. Afin d'éviter la catastrophe que représenterait une nouvelle relégation, les Verts comptent bien s'activer sur le mercato cet hiver avec une première idée claire, celle de recruter un gardien de but. Dans cette optique, Gauthier Gallon plaît à Laurent Batlles.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE va vivre une seconde partie de saison sous tension avec l'objectif d'éviter une nouvelle catastrophe, à savoir la relégation en National après celle déjà vécue en fin de saison dernière. C'est la raison pour laquelle, les Verts devraient être très actifs cet hiver sur le mercato. Et la première recrue à débarquer pourrait être un gardien de but.

L'ASSE veut un gardien

En effet, Matthieu Dreyer peine à donner satisfaction tandis qu'Etienne Green est désormais relégué à un rôle de remplaçant. Dans cette optique, l'ASSE au portier du Sparta Prague, Florin Niţă (35 ans), mais ce dernier ne serait que le plan B des Verts à en croire l'agent du gardien roumain. « En pole position pour le poste de gardien à Saint Etienne, c'est un gardien français ! Après lui, c'est Florin Niţă », assurait-elle OrangeSpor.ro . Et l'identité du gardien français qui serait la priorité de l'ASSE pourrait bien avoir filtré.

Gauthier Gallon est apprécié, mais...