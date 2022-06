Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Batlles a dégainé une offre pour cet attaquant

Publié le 19 juin 2022 à 19h45 par Amadou Diawara mis à jour le 19 juin 2022 à 19h49

Pour remplacer Pascal Dupraz, l'ASSE a décidé de nommer Laurent Batlles à la tête de son équipe première. Alors que le mercato estival est lancé, ce dernier aimerait s'offrir les services d'Ibrahim Sissoko pour renforcer l'attaque des Verts. Et pour boucler ce dossier au plus vite, Laurent Batlles aurait déjà formulé une offre pour l'actuel buteur du Chamois Niortais.

Arrivé en cours de saison pour tenter de sauver l'ASSE, Pascal Dupraz n'a pas réussi à remplir sa mission. Alors que les Verts évolueront en Ligue 2 la saison prochaine, la direction stéphanoise a décidé de changer une nouvelle fois d'entraineur et de nommer un ancien de la maison, à savoir Laurent Batlles. Sachant que le mercato estival a ouvert ses portes, ce dernier s'activerait en coulisses pour renforcer son nouvel effectif. Et pour retrouver la Ligue 1 au plus vite, Laurent Batlles aimerait miser sur Ibrahim Sissoko, qui est en fin de contrat le 30 juin avec le Chamois Niortais.

L'ASSE a formulé une offre pour Ibrahim Sissoko