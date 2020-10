Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Arsenal répond à l’ASSE pour William Saliba !

Publié le 7 octobre 2020 à 12h45 par T.M.

Alors que tout était bouclé pour le prêt de William Saliba à l’ASSE, cela ne s’est finalement pas fait. Et suite au dernier communiqué des Verts, Arsenal a tenu à donner sa version des faits.

Avec le départ de Wesley Fofana à Leicester, l’ASSE s’était mise en quête d’un nouveau défenseur central durant les derniers jours du mercato. Et pour les Verts, la piste principale menait à William Saliba, ancien joueur des Verts et déjà prêté par Arsenal la saison dernière. L’idée était donc d’obtenir un nouveau prêt du Français, mais cela n’a finalement pas pu se concrétiser alors que tout semblait pourtant bouclé. « Bien avant la fermeture du mercato, l’AS Saint-Étienne avait conclu un accord avec William Saliba et accepté la proposition d’Arsenal pour un prêt d’une saison. Hélas, toutes les conditions administratives n’ont pu être réunies à temps, en Angleterre, pour la finalisation du dossier », avait alors fait savoir l’ASSE dans un communiqué publié ce mardi.

La réponse d’Arsenal