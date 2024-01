Mercato - ASSE : Après sa sortie explosive, il fait son mea-culpa

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après un prêt écourté au Maccabi Tel-Aviv, Yvann Maçon est de retour à Saint-Etienne. Pourtant, il y a un an, le joueur avait pris la parole pour annoncer qu'il ne reviendrait pas à l'ASSE. Alors pourquoi un tel revirement de situation ? Ce jeudi, l'arrière droit de 25 ans s'est adressé aux supporters stéphanois et s'est expliqué.

Yvann Maçon n'a plus porté le maillot de l'ASSE depuis la fin de l'année 2022. La saison dernière, le joueur avait été prêté au Paris FC, avant de découvrir le championnat israélien. Mais le parcours de l'arrière droit au Maccabi Tel-Aviv a pris fin prématurément en raison notamment de la situation sécuritaire. Après un prêt écourté, Maçon a fait son grand retour à l'ASSE et a participé aux derniers entraînements d'Olivier Dall'Oglio.

Maçon est de retour à Saint-Etienne

Pourtant, il y a un an, Maçon avait annoncé que la page ASSE était terminée. « De l’extérieur, Saint-Étienne est vu comme un grand club, mais en termes de structures, ce n’est pas toujours ça (…) Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à Saint-Étienne. J’espère déjà retrouver mon niveau avec le Paris FC. Après, bien sûr que j’aspire à retrouver l’Élite » avait-il confié au Parisien . Ce jeudi, Maçon est revenu sur cet entretien et a justifié son retour à l'ASSE.

« Si je suis ici, c’est pour aider l’ASSE »