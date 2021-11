Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a identifié ses trois grandes priorités de l’hiver !

Publié le 26 novembre 2021 à 18h10 par D.M.

Malgré ses grosses difficultés financières, l'ASSE va tenter de densifier son groupe en bouclant des prêts. Des renforts en défense et en attaque sont attendus.

L’ASSE ne connaît pas la période la plus faste de sa longue histoire. Le club stéphanois est en grande difficulté financière et espère accueillir un nouvel actionnaire dans les prochaines semaines. En attendant, les Verts tentent de faire avec les moyens du bord. Alors que plusieurs joueurs se rendront à la Coupe d’Afrique des Nations durant le mois de janvier, l’ASSE espère accueillir du sang frais lors du prochain mercato hivernal en faisant preuve d’ingéniosité. « Vous connaissez la donne. Elle n'est pas fluctuante. Si on peut être actifs, ce sera sous forme de prêts. Si la DNCG nous a accordé du positif, ça récompense la bonne maîtrise de toutes les composantes du club qui travaillent pour assainir les comptes et avoir un projet vertueux pour l'ASSE. Ce n'est pas une récompense. Cela signifie juste qu'elle suit d'un œil bienveillant ce que l'on entreprend » a indiqué Claude Puel en conférence de presse.

Un défenseur central, un latéral et un attaquant espérés