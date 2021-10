Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une pépite de Puel annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 13 octobre 2021 à 1h30 par D.M.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec l'ASSE, Stefan Bajic fera le point à la fin de la saison et décidera s'il prolonge, ou pas, son contrat avec le club stéphanois.

Formé à l’ASSE, Stefan Bajic a profité de la suspension d’Etienne Green durant le mois de septembre pour montrer ses qualités aux supporters stéphanois. Né en 2001, le portier a encaissé cinq buts en deux matchs, mais il faut dire que son équipe traverse un début de saison délicat. Alors que son temps de jeu est limité à l’ASSE en raison de l’émergence du jeune international espoir anglais, Stefan Bajic a fait le point sur son avenir. Sous contrat avec les Verts jusqu’à la fin de la saison, le gardien voudrait attendre la fin de la saison avant de trancher.

« On verra en fin de saison comment ça se passera »