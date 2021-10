Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La stratégie claire du Barça avec Dembélé !

Publié le 12 octobre 2021 à 23h20 par La rédaction

En Espagne, on affirme que le Barça a lancé un ultimatum à Ousmane Dembélé en vue d’une prolongation de contrat. Analyse.

Récemment, le vice-président du Barça Rafa Yuste ne cachait pas que le club planchait sur la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, qui sera libre l’été prochain et que le club blaugrana ne veut pas perdre à coût zéro en transfert : « C’est un dossier sur lequel nous travaillons pour que le plus tôt possible, cela soit une réalité. Est-ce que je suis optimiste ? Je le vois très excité au Barça. J’étais avec lui l’autre jour, il a très envie de jouer un rôle décisif. Il est très enthousiaste à propos de ce nouveau projet ». Cependant, selon les médias catalans, le Barça commencerait à s’agacer car le joueur n’a toujours pas répondu favorablement à l’offre de prolongation de trois ans transmise et il devrait rapidement lancer un ultimatum à l’attaquant français pour qu’il prolonge.

Stratégie logique

A l’analyse, la situation apparaît tout à fait logique : pour éviter de perdre Dembélé libre, compte tenu de sa situation financière précaire, le Barça préfère prolonger le bail de son attaquant sur des bases financières raisonnables mais ne peut plus se permettre d’attendre car le joueur sera libre de signer un futur contrat dans un autre club à partir du 1er janvier prochain. La stratégie de l’ultimatum apparaît donc tout à fait logique à ce stade, afin de forcer Ousmane Dembélé à prendre une position définitive sans avoir le temps de trop jouer la surenchère avec d’éventuels clubs intéressés.