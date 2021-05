Foot - Mercato - AS Rome

Mercato : Mourinho s'enflamme pour son arrivée à l'AS Rome

Publié le 4 mai 2021 à 17h40 par La rédaction

À la surprise générale, José Mourinho est devenu officiellement ce mardi, le nouvel entraineur de l’AS Roma à partir de la saison prochaine. Après s’être fait licencier à Tottenham, le technicien portugais a vite retrouvé un club, et cette fois-ci en Italie.