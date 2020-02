Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Un espoir français lance un appel du pied à Mourinho !

Publié le 14 février 2020 à 23h10 par La rédaction

Recruté par l’AS Monaco lors du dernier mercato hivernal, Aurélien Tchouameni espère s’imposer au sein de son nouveau club. Ce qui ne l’empêche pas de penser à la suite et de se montrer admiratif de José Mourinho.