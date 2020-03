Foot - Mercato

Mercato - AS Monaco : Slimani revient sur son faux départ !

Publié le 6 mars 2020 à 14h22 par G.d.S.S.

Passé tout proche d’un départ de l’AS Monaco durant le mercato de janvier, Islam Slimani est revenu sur cette période et a fait un point sur son avenir incertain.