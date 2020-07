Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Moreno s'inquiète pour l'avenir de Ben Yedder

Publié le 6 juillet 2020 à 20h14 par A.D. mis à jour le 6 juillet 2020 à 20h15

Auteur d'une grosse saison sous les couleurs de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder pourrait attirer bon nombre d'écuries cet été. Interrogé sur l'avenir de son buteur français, Robert Moreno a affiché un souhait fort.