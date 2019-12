Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Moreno annonce la couleur pour cet hiver !

Publié le 30 décembre 2019 à 20h56 par A.C. mis à jour le 30 décembre 2019 à 21h09

Roberto Moreno, nouveau coach de l'AS Monaco, s'est exprimé au sujet du mercato hivernal.