Mercato - AS Monaco : Geubbels sur le départ ?

Foot - Mercato - AS Monaco

Prêté cette saison au FC Nantes, Willem Geubbels pourrait bien ne pas revenir à l’AS Monaco.

Chipé à l’OL, Willem Geubbels n’a jamais réussi à s’imposer à l’AS Monaco. Cette saison, il était d’ailleurs prêté au FC Nantes. Et à en croire les informations de Fabrizio Romano, le joueur de 20 ans pourrait ne pas revenir en Principauté. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Monaco, Geubbels serait très apprécié par des clubs anglais.

AS Monaco striker Willem Geubbels could leave the club this summer. Former youth prodigy now being monitored by English clubs. 🇫🇷 #transfersHe’s under contract with Monaco until June 2023.