Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Les premiers mots de Krépin Diatta !

Publié le 2 février 2021 à 18h40 par La rédaction

Arrivé à Monaco lors du dernier mercato hivernal, Krépin Diatta a été présenté par son nouveau club. Attendu comme le futur Sadio Mané, l'ailier a avoué être admiratif de ce dernier.