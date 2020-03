Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Raiola a un plan pour Mkhitaryan !

Publié le 24 mars 2020 à 14h55 par A.C. mis à jour le 24 mars 2020 à 14h56

Actuellement prêté à l’AS Roma, Henrikh Mkhitaryan pourrait retrouver Arsenal à la fin de la saison... mais pas pour très longtemps.