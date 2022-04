Foot - Mercato

Mercato : Arsenal prêt à se débarrasser de Nicolas Pépé ?

Publié le 26 avril 2022 à 9h23 par La rédaction mis à jour le 26 avril 2022 à 9h26

Déçu de ses performances moyennes, Arsenal est ouvert à un transfert de Nicolas Pépé lors du prochain mercato estival.