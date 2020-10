Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Les débuts de Partey ont fait l’unanimité

Publié le 22 octobre 2020 à 22h40 par La rédaction

Recruté en toute fin de mercato, Thomas Partey a connu sa première titularisation ce jeudi face au Rapid Vienne (2-1) et a fait une très bonne impression auprès de Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal.